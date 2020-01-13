В аэропорту Шри-Ланки срочно сел самолет из-за смерти мужчины и женщины

На момент приземления двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.
Ужасный случай произошел на борту самолета авиакомпании Thai Airways в понедельник, 13 января.
По информации, пассажирский самолет вынужденно в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров.
Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени (00:15 мск), сообщила интернет-газета ColomboPage со ссылкой на представителей воздушной гавани.
Но на момент приземления двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.
Напомним, ранее сообщалось, трагический рейс самолета Боинг 737 МАУ, который потерпел крушение в Иране 8 января и забрал жизни 176 людей, длился всего лишь 7 минут. Американское издание The New York Times подробно воспроизвело рейс украинского лайнера.
После удара Боинг 737 МАУ летел еще несколько минут, лайнер упал в 16 км от места, где был зафиксирован последний переданным диспетчерам сигнал.