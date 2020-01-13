В аэропорту Шри-Ланки срочно сел самолет из-за смерти мужчины и женщины

В Шри-Ланке срочно сел самолет из-за смерти пассажиров / Фото: Wikimedia

Ужасный случай произошел на борту самолета авиакомпании Thai Airways в понедельник, 13 января.

По информации, пассажирский самолет вынужденно в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров.

Самолет, который летел из Джидды (Саудовская Аравия) в индонезийский аэропорт Сурабая, приземлился в Бандаранаике в 02:45 по местному времени (00:15 мск), сообщила интернет-газета ColomboPage со ссылкой на представителей воздушной гавани.

Но на момент приземления двое граждан Индонезии - женщина и мужчина - уже были мертвы.

Напомним, ранее сообщалось, трагический рейс самолета Боинг 737 МАУ, который потерпел крушение в Иране 8 января и забрал жизни 176 людей, длился всего лишь 7 минут. Американское издание The New York Times подробно воспроизвело рейс украинского лайнера.

После удара Боинг 737 МАУ летел еще несколько минут, лайнер упал в 16 км от места, где был зафиксирован последний переданным диспетчерам сигнал.