Иран сбил украинский самолет: обнародованы новые устрашающие фото с места трагедии

В субботу, 11 января, Офис президента Украины обнародовал новые фотографии с места крушения украинского самолета Боинг 737-800 компании МАУ в Иране.

"Политическая часть работы завершена. Наши специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры", - добавили при этом в Офисе президента.

Отметим, самолет Международных авиалиний Украины рейса PS752, следовавший из Тегерана в Киев, в среду, 8 января, разбился в Иране. Борт вылетел из аэропорта Хомейни в 04:42, но через две минуты перестал подавать сигналы и пропал с радаров. Жертвами катастрофы стали 176 человек, среди них 24 ребенка, а самый маленький пассажир был 2018 года рождения.

Напомним:

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о том, что иранские военные непреднамеренно сбили украинский самолет Boeing 737-800 компании МАУ под Тегераном и потребовал опубликовать все данные о трагедии.

Он заявил, что вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана.

Также Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, и подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе.

Также ранее сообщалось, самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Ирана, в частности, заверений в готовности к полному и открытому расследованию крушения борта Боинг 737 МАУ и привлечения виновных к ответственности.

По его словам, также украинская сторона ожидает от иранской возвращения тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.