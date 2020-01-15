Эксперт оценил, как убийство США генерала Сулеймани повлияет на мир

Майк Помпео / УНИАН

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил о том, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани 3 января состоялась в рамках "более широкой стратегии сдерживания", в которую включены Россия и Китай.

Соответствующее заявление сделал военный эксперт Игорь Коротченко, сообщает портал Взгляд.

"В случае враждебных действий со стороны американцев, мы дадим жесткий и "приземляющий" ответ", — заявил он.

По его мнению, убийство генерала Сулеймани вполне способно стать катализатором конфликта между мировыми ядерными государствами. Однако официальный Вашингтон не станет идти на такой риск до конца.

"Пусть Помпео повесит себе список угроз на грудь и ходит с ним по Госдепу. Это не серьезный разговор", — заметил Коротченко.

Напомним, ранее, ночью 3 января 2020 года, американские военные выпустили по аэропорту в Багдаде три ракеты. В результате взрывов на месте погиб командир спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.