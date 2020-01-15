  1. Главная
  3. Мир

Эксперт оценил, как убийство США генерала Сулеймани повлияет на мир

15 января 2020, 18:15

По мнению эксперта, ликвидация американцами иранского генерала Сулеймани будет иметь для мира далекоидущие последствия.

Помпео
Майк Помпео / УНИАН

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее заявил о том, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани 3 января состоялась в рамках "более широкой стратегии сдерживания", в которую включены Россия и Китай.

Соответствующее заявление сделал военный эксперт Игорь Коротченко, сообщает портал Взгляд.

"В случае враждебных действий со стороны американцев, мы дадим жесткий и "приземляющий" ответ", — заявил он.

По его мнению, убийство генерала Сулеймани вполне способно стать катализатором конфликта между мировыми ядерными государствами. Однако официальный Вашингтон не станет идти на такой риск до конца.

"Пусть Помпео повесит себе список угроз на грудь и ходит с ним по Госдепу. Это не серьезный разговор", — заметил Коротченко.

Напомним, ранее, ночью 3 января 2020 года, американские военные выпустили по аэропорту в Багдаде три ракеты. В результате взрывов на месте погиб командир спецподразделения Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани

новости России Китай госсекретарь США Касем Сулеймани Майк Помпео
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт оценил, как убийство США генерала Сулеймани повлияет на мир». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:27
"Гончарук действительно считает нас идиотами?: соцсети обсуждают скандальное видео о премьере
19:11
Диетолог раскрыла важный факт о растительном масле Видео
19:10
Моуриньо ослабил соперника Шахтера
19:09
Играет с Путиным в хоккей, крутит миллионами: Михаил Мишустин – кто он Видео
18:44
"Профессионально и эффективно": в посольстве США оценили реакцию Зеленского на авиакатастрофу
18:40
Малиновский отдал шикарный ассист в матче Кубка Италии Видео
18:32
Путин подписал указ об отставке правительства
18:30
Беглый министр обороны Лебедев продолжает вести успешный бизнес в Украине - СМИ
18:23
Путин выбрал себе нового премьер-министра России
18:18
Как сохранить хорошие отношения: Комаровский раскрыл секрет
18:15
Эксперт оценил, как убийство США генерала Сулеймани повлияет на мир
18:07
Форвард Динамо может быть дисквалифицирован на 4 года
17:59
В Киеве отменили лекцию эксперта из РФ, назвавшего Революцию достоинства "жидомайданом" Фото
17:50
В Испании полыхает аэропорт, все рейсы остановлены: первые подробности - видео Фото Видео
17:43
"Отака скотина": Полякову привезли к Януковичу для интима
17:37
УЕФА представил команду 2019 года - Роналду, Месси, 5 игроков Ливерпуля
17:21
В России рубль отреагировал падением на отставку правительства
17:14
"Без комплексов, походка кошки, грация картошки: Бузова в извращенной позе завела сеть
17:08
"Хабиб просто зверь": Серроне расхвалил россиянина перед боем с Макгрегором
17:00
"Укрепить права": Запад выступил против законопроекта о децентрализации Украины
16:41
"Пол помыла?": Ницой распекла чиновницу Минкульта из-за шокирующей зарплаты
16:40
Реал подпишет соперника сборной Украины, трансфер согласован - журналист
16:21
Новый отвод войск и тишина: Зеленский и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе Видео
16:08
Я мастурбирую семь раз в день перед боем с Уайлдером - Фьюри
16:00
Сваты 7 сезон: Федор Добронравов назвал дату выхода сериала
15:48
"Не все получилось": правительство России уходит в отставку
15:42
Эксперт оценил новые планы Путина по "потрошению" российской Конституции
15:41
ООН потрясла мир сообщением о конце света
15:37
"Никому не угрожаем": Путин снова побахвалился своей ракетой
15:34
Лунин официально перешел в новый клуб
15:14
Приватизация Укрпочты и Нафтогаза: Кабмин принял ключевое решение
15:07
Невестку Пугачевой покусала белка: видео смотреть онлайн Видео
14:51
"Между ними химия": Зеленский собрался с визитом к Трампу
14:43
Гончарук рассказал, какие компенсации выплатят семьям погибших в Боинге украинцев
14:28
"Вот волонтёры лошары": Найем содрал с Укроборонпрома 300 тысяч и раздразнил Сеть
14:05
Мої думки тихі 2020: роад-трип с глубоким смыслом для каждого Видео
14:00
Задержан еще один подозреваемый в убийстве Амины Окуевой - СМИ
13:44
Премия в размере 200% от оклада: Кабмин узаконил бонусы для топ-чиновников
13:40
Крещение 2020 – какого числа и когда купаться в иордане Видео
13:23
"Не возьмут на работу": Малюська рассказал, зачем ему гигантская зарплата и премии
13:19
Сковородка под задом уже подпекает: Путин срочно перешел к плану Б мнение
13:17
"Наш долг": Путин призвал бороться с "наглым враньем" Запада
13:14
"Танец зудящего клитора, трудовые мозоли": Волочкова взбудоражила провокационным фото
13:10
Когда сырники становятся опасными и с чем их есть нельзя
13:08
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальный огонь и козни противников
13:00
Путин решил "перекроить" Конституцию России: что хотят изменить
12:53
Семейные ценности: женщина с голым задом выкинула ребенка в туалет поезда - видео Видео
12:43
Потоп возле Ocean Plaza в Киеве: масштабную аварию ликвидировали Фото Видео
12:26
Родные братья из Украины насмерть разбились в ДТП в Польше
12:10
"Полпирожка на улице": Развратница-Кардашьян публично засветила интимную зону Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять