"Братский народ": в РФ "зашкварились" из-за отставки Гончарука

Мария Захарова / Reuters

В Российской Федерации отреагировали на отставку украинского премьер-министра Алексея Гончарука. Так, спикер МИД РФ Мария Захарова решила пошутить на эту тему.

По ее словам, Гончарук решил взять пример с Дмитрия Медведева, который также ушел в отставку. При этом Захарова не удержалась, чтобы не съязвить по поводу "братского народа".

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ" вместе во всем", - написала одиозная представительница российского МИД в Facebook.

Стоит отметить, что об отставке российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым объявили 15 января после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук объяснил, почему написал заявление об отставке.