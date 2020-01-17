Стало известно, сколько Канада заплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране

Джастин Трюдо выплатит семьям по 19 тысяч долларов / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство приняло решение выплатить семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране по 19 тысяч долларов.

Как отмечает канадское телевидение СРАС, репатриация тел погибших канадцев ожидается в ближайшую неделю.

"Канада выплатит семьям канадцев, погибших в катастрофе под Тегераном, по 25 тыс. канадских долларов (19 тыс. долларов - ред)", - сказал Трюдо.

Напомним, правительство Украины в течение ближайшей недели намеревается выплатить семьям погибших украинцев в авиакатастрофе МАУ по 200 тысяч гривен материальной помощи, что эквивалентно восьми тысячам долларов.

В Офисе президента сообщили, что тела украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном, доставят в Украину в это воскресенье, 19 января.

Как ранее сообщалось, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отметила высокий профессионализм президента Владимира Зеленского и его команды в кризисной ситуации сразу после крушения самолета МАУ в небе над Тегераном.

Ранее международная расследовательская группа Bellingcat сделала анализ видео с поражением самолета МАУ ракетой земля-воздух в небе над Тегераном и подтвердила его подлинность.