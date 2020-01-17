Модельер Жан-Поль Готье проведет последнее дефиле

Жан-Поль Готье завершает блестящую карьеру / Reuters

Известный французский модельер Жан-Поль Готье объявил о своем прощальном дефиле, которое состоится 22 января в парижском театре Шатле и будет посвящено 50-летию его карьеры.

"Это будет большой праздник! Сейчас я должен тебе кое-что рассказать: это будет мое последнее дефиле от-кутюр, мое последнее шоу Gaultier Paris", - написал Готье в Twitter.

При этом кутюрье добавляет, что Gaultier Paris никуда не исчезнет, а лишь существенно изменится концепция.

В апреле 2020 года Жан-Поль Готье отметит свой 68-й день рождения. Он начинал карьеру в модном доме Пьера Кардена, где в 1976 году создал первую собственную коллекцию. Известен также как автор сценических костюмов для клиентов из шоу-бизнеса, кино и балета.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm — Jean Paul Gaultier (@JPGaultier) January 17, 2020

Напомним, тело легендарного дизайнера, креативного директора Chanel, фотографа и критика моды Карла Лагерфельда, который скончался в возрасте 85 лет, кремировали в городе Нантер под Парижем.

Карл Лагерфельд скончался утром 19 февраля на 86 году жизни. По данным СМИ, кутюрье скончался из-за рака поджелудочной железы. Лагерфельд просил, чтобы его тело не похоронили, а кремировали.

Ранее СМИ узнали, почему Карл Лагерфельд любил перчатки.