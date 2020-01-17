Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об "украинском деле"

Байден / УНИАН

Кандидат на пост президента США, бывший вице-президент страны и демократ Джо Байден заявил, что Facebook и ее основателя Марк Цукерберг размешал о нем в соцсети ложную информацию.

Как пишет The New York Times, Цукерберга Байден назвал проблемой для США.

Политик утверждает, что Facebook публиковал недостоверную информацию. В частности, якобы был распространен видеоролик в соцсети, в котором Байдена обвиняли в шантаже украинских чиновников.

Ему (Цукербергу. — прим. ред.) платили много денег, чтобы опубликовать это", — сказал он.

Читайте также"Кинул динамит в пороховой ящик": Байден распек Трампа за убийство СулейманиПо словам Байдена, Цукерберг запустил рекламу по инициативе российских властей против его президентской кампании. Впоследствии она якобы была из соцсети удалена.

"Ему платили много денег, чтобы опубликовать это. Я выяснил три вещи. Во-первых, Путин не хочет, чтобы я был президентом. Во-вторых, Ким Чен Ын думает, что я должен быть избит до смерти, как бешеная собака, и третье, президент США тратит миллионы долларов, чтобы не дать мне быть кандидатом. Интересно, почему?" — задался вопросом он..

Байден сказал, что миллиардер должен быть привлечен к гражданской ответственности, как и его компания.

Напомним, соратник личного адвоката президента США Лев Парнас признался в своих встречах с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, которому он предлагал поддержку Вашингтона на выборах в обмен на публичное заявление о расследовании в отношении компании Burisma и семьи американского экс-вице президента Джо Байдена.