В Москве Путин утвердил новое правительство Мишустина: полный состав

Новый состав российского правительства заметно отличается от предыдущего - во главе с Дмитрием Медведевым.
Во вторник, 21 января, стал известен новый состав российского правительства, которое вместо Дмитрия Медведева возглавил Михаил Мишустин.
Указ об утверждении Кабмина уже подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован. Теперь российское правительство выглядит так:
- первый вице-премьер - Андрей Белоусов (предшественник - Антон Силуанов),
- вице-премьер - Дмитрий Григоренко (предшественник - Максим Акимов),
- вице-премьер - Юрий Трутнев,
- вице-премьер - Татьяна Голикова,
- вице-премьер - Виктория Абрамченко (предшественник - Ольга Голодец),
- вице-премьер - Юрий Борисов (предшественник - Алексей Гордеев),
- вице-премьер - Алексей Аверчук (предшественник - Дмитрий Козак),
- вице-премьер - Марат Хуснуллин (предшественник - Виталий Мутко),
- вице-премьер - Дмитрий Чернышенко (предшественник - Юрий Борисов).
- Министр иностранных дел - Сергей Лавров,
- министр обороны - Сергей Шойгу,
- министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,
- министр энергетики - Александр Новак,
- министр финансов - Антон Силуанов,
- министр культуры - Ольга Любимова (предшественник - Владимир Мединский),
- министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,
- министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,
- министр просвещения - Сергей Кравцов (предшественник - Ольга Васильева),
- министр науки и высшего образования - Валерий Фальков (предшественник - Михаил Котюков),
- министр труда и социальной защиты - Антон Котяков (предшественник - Максим Топилин),
- министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,
- министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,
- министр транспорта - Евгений Дитрих,
- министр спорта - Олег Матыцин (предшественник - Павел Колобков),
- министр юстиции - Константин Чуйченко (предшественник - Александр Коновалов),
- министр экономического развития - Максим Решетников (предшественник - Максим Орешкин),
- министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов,
- министр здравоохранения - Михаил Мурашко (предшественник - Вероника Скворцова),
- министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий - Евгений Зиничев.
Напомним, предыдущий состав российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку в минувшую среду, 15 января - после того, как Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию озвучил инициативу по внесению изменений в Конституцию РФ.