В Москве Путин утвердил новое правительство Мишустина: полный состав

Михаил Мишустин и Владимир Путин / The Bell

Во вторник, 21 января, стал известен новый состав российского правительства, которое вместо Дмитрия Медведева возглавил Михаил Мишустин.

Указ об утверждении Кабмина уже подписан президентом Владимиром Путиным и опубликован. Теперь российское правительство выглядит так:

первый вице-премьер - Андрей Белоусов (предшественник - Антон Силуанов),

вице-премьер - Дмитрий Григоренко (предшественник - Максим Акимов),

вице-премьер - Юрий Трутнев,

вице-премьер - Татьяна Голикова,

вице-премьер - Виктория Абрамченко (предшественник - Ольга Голодец),

вице-премьер - Юрий Борисов (предшественник - Алексей Гордеев),

вице-премьер - Алексей Аверчук (предшественник - Дмитрий Козак),

вице-премьер - Марат Хуснуллин (предшественник - Виталий Мутко),

вице-премьер - Дмитрий Чернышенко (предшественник - Юрий Борисов).

Министр иностранных дел - Сергей Лавров,

министр обороны - Сергей Шойгу,

министр внутренних дел - Владимир Колокольцев,

министр энергетики - Александр Новак,

министр финансов - Антон Силуанов,

министр культуры - Ольга Любимова (предшественник - Владимир Мединский),

министр промышленности и торговли - Денис Мантуров,

министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев,

министр просвещения - Сергей Кравцов (предшественник - Ольга Васильева),

министр науки и высшего образования - Валерий Фальков (предшественник - Михаил Котюков),

министр труда и социальной защиты - Антон Котяков (предшественник - Максим Топилин),

министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин,

министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев,

министр транспорта - Евгений Дитрих,

министр спорта - Олег Матыцин (предшественник - Павел Колобков),

министр юстиции - Константин Чуйченко (предшественник - Александр Коновалов),

министр экономического развития - Максим Решетников (предшественник - Максим Орешкин),

министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов,

министр здравоохранения - Михаил Мурашко (предшественник - Вероника Скворцова),

министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий - Евгений Зиничев.

Напомним, предыдущий состав российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку в минувшую среду, 15 января - после того, как Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию озвучил инициативу по внесению изменений в Конституцию РФ.