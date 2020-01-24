Годовщина обстрела Мариуполя: США выступили с жестким обращением к России

Томас Воффорд / скриншот

В пятую годовщину обстрела Мариуполя кремлевскими наемниками США выступили с жестким обращением к России.

Американский атташе по вопросам армии и обороны, полковник Томас Воффорд записал видеообращение, в котором потребовал от России прекратить огонь на Донбассе, отвести войска и поддержать вывод незаконных вооруженных формирований.

"Пять лет назад в этот день в результате обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками погибли 30 человек и более 100 получили ранения. Россия не выполнила своих обязательств по минским соглашениями и продолжает разжигать гуманитарный, экономический и экологический кризис. Россия должна осуществить настоящее прекращение огня, отвести свои силы, поддержать вывода незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", – говорится в сообщении Воффорда, опубликованном в Facebook.

Полковник отметил, что американцы вместе с украинцами вспоминают жертв обстрелов Мариуполя.

"Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением минских договоренностей", – подчеркнул атташе.

Он добавил также, что в результате войны уже погибло более 13 тысяч украинцев.

"США твердо стоят на стороне народа Украины. Слава Украине!" – резюмировал Воффорд.

Напомним, 24 января 2015 года кремлевские наемники на Донбассе обстреляли густонаселенный жилой район Мариуполя из реактивных систем залпового огня Град и Ураган. В результате обстрела Мариуполя был разрушен детский магазин, сгорели машины, супермаркет, снаряды попали в дома и остановки. Погибли 29 человек, 92 - были ранены.

Как сообщал Главред, в июне 2019 года Приморский районный суд Мариуполя приговорил к девяти годам лишения свободы Валерия Кирсанова, которого признал виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, спровоцировавшего многочисленные жертвы. Позже Кирсанов вышел на свободу по закону Савченко.