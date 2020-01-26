"Продавец иллюзий и танцор диско": стало известно, почему Путин выбрал премьером Мишустина

Владимир Путин и Михаил Мишустин / Фото kremlin.ru

Бывший коллега нового премьер-министра России Михаила Мишустина, московский IT-бизнесмен Виталий Киракосянц рассказал, чем последний еще в начале своей политической карьеры понравился президенту России Владимиру Путину.

По его словам, причиной взлета Мишустина стал тот факт, что он умеет использовать огромный ресурс, который дают государственные деньги.

"Его (Мишустина, - Главред) призвали проводить автоматизацию налоговой службы, потому что она была в ужасном состоянии в 90-х годах. И вот для этих архаичных людей, которые захватили государственные посты, на фоне их знаний о компьютерах он был просто Биллом Гейтсом, светочем для российских дровосеков, которые вообще боялись к компьютеру подходить", - рассказал Киракосянц Радио Свобода.

По его словам, Мишустин – "как осьминог, который любит чернила накачивать вокруг себя".

"Словесный напор, всякие связи, контакты, визитки: "Я могу так и сяк, у меня и то, и сё". И… Путин, как говорят иногда некоторые, "потёк", - добавил Киракосянц.

При этом IT-бизнесмен отметил, что Мишустин всегда тянулся к людям более старшего возраста.

"И вот они сошлись: стареющий, но в то же время молодящийся Путин и ловкач, умеющий очаровать, развеселить таких тускнеющих людей, зажигать их всякими радостями. По сути, кто там Путина окружает? Всякие генералы и прочие деды, а Мишустин – гений обаяния, продавец иллюзий, на фоне вялого Медведева – просто "танцор диско", ха-ха…", - резюмировал Киракосянц.

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Напомним, 21 января стал известен новый состав российского правительства, которое вместо Дмитрия Медведева возглавил Михаил Мишустин.

Прежнее правительство ушло в отставку. По словам экс-премьера РФ Дмитрия Медведева, данное решение было принято после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.