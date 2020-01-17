"*Барь старый": Шнуров едко обстебал Михаила Мишустина

Лидер Ленинграда Серегей Шнуров составил послание российскому премьеры Михаилу Мишустину
Солист Ленинграда Сергей Шнуров опубликовал публичное обращение к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.
Сергей Шнуров едко и со 100% толикой сарказма обратился к Михаилу Мишустину через свой Instagram.
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"Зашипят за океаном кобры,
Наморозят санкции из льдов.
Лишь бы внуки вспоминали добрым
Словом, певческие подвиги дедов...
Вдоль трубы пакетик ветер гонит.
Через много-много-много лет,
А в земляночке на мусор-полигоне.
Распивают "Рюмку на столе", - подписал Шнуров свое видео.
В стихе на видео Сергей не стал сдерживаться, и от души раздал советы Михаилу .
"Пусть образование уничтожат,
Нам и медицина ни к чему.
И зарплату можно еще ниже,
Пусть всем будет несравненно хуже –
Речь же о России и престиже.
Я готов на пенсию хоть в 100 лет.
Сколько бы не пели, убеждали
Об одном мое сердечко колет:
В "Евровидении" давно не побеждали.
Соберемся же против евродряни,
Люди! Поднимайтесь, все, пора!
Русский гимн на конкурсе пусть грянет
И взлетят ушанки-шапочки Ура!", - объявил Шнуров.
В комментариях Шунрова поддержали фанаты, и массово утверждают, что он не в бровь, а в глаз попал.
"Ебать ты старый становишься", "С языка снял", "Золотой вы человек Сергей Владимирович !", "если б все в России умели так думать!!!", "Как же я тебя уважаю Шнур, как же красиво ты подъ*бываешь", "Ну как же без Евровидения... кто его смотрит вообще... спасибо, Сергей, всё верно как всегда ", "Х*ясе задвинул", "и зарплату можно ниже", "Сочинителя для Лепса песен", - пишут в комментариях.
Ранее стало известно, что Михаил Мишустин составляет похабные частушки и песни для Лепса.