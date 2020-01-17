"*Барь старый": Шнуров едко обстебал Михаила Мишустина

Сергей Шнуров посмеялся с Михаила Мишустина / Instagram

Солист Ленинграда Сергей Шнуров опубликовал публичное обращение к новому премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Сергей Шнуров едко и со 100% толикой сарказма обратился к Михаилу Мишустину через свой Instagram.

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"Зашипят за океаном кобры,

Наморозят санкции из льдов.

Лишь бы внуки вспоминали добрым

Словом, певческие подвиги дедов...

Вдоль трубы пакетик ветер гонит.

Через много-много-много лет,

А в земляночке на мусор-полигоне.

Распивают "Рюмку на столе", - подписал Шнуров свое видео.

В стихе на видео Сергей не стал сдерживаться, и от души раздал советы Михаилу .

"Пусть образование уничтожат,

Нам и медицина ни к чему.

И зарплату можно еще ниже,

Пусть всем будет несравненно хуже –

Речь же о России и престиже.

Я готов на пенсию хоть в 100 лет.

Сколько бы не пели, убеждали

Об одном мое сердечко колет:

В "Евровидении" давно не побеждали.

Соберемся же против евродряни,

Люди! Поднимайтесь, все, пора!

Русский гимн на конкурсе пусть грянет

И взлетят ушанки-шапочки Ура!", - объявил Шнуров.

В комментариях Шунрова поддержали фанаты, и массово утверждают, что он не в бровь, а в глаз попал.

"Ебать ты старый становишься", "С языка снял", "Золотой вы человек Сергей Владимирович !", "если б все в России умели так думать!!!", "Как же я тебя уважаю Шнур, как же красиво ты подъ*бываешь", "Ну как же без Евровидения... кто его смотрит вообще... спасибо, Сергей, всё верно как всегда ", "Х*ясе задвинул", "и зарплату можно ниже", "Сочинителя для Лепса песен", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Михаил Мишустин составляет похабные частушки и песни для Лепса.