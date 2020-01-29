В ПАСЕ "подложили свинью" Украине: что случилось

ПАСЕ / Цензор.нет

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли неожиданное решение, подыграв Российской Федерации. Согласно решению комитета, делегаты РФ, поддерживавшие аннексию Крыма, получили право на дальнейшую работу

По данным пресс-службы ПАСЕ, комитет рассмотрел обжалование полномочий делегации РФ из-за того, что некоторые представители были избраны на нелегальной основе в аннексированном Крыму. Кроме того, некоторые делегаты находятся в санкционных списках ЕС. В результате было принято решение, что полномочия таких делегатов должны быть ратифицированы.

В то же время, в ПАСЕ в среду, 29 января, обсудят отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам, в частности, принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.

Как ранее сообща Главред, вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.