В ПАСЕ "подложили свинью" Украине: что случилось

Комитет отклонил почти все антироссийские правки
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли неожиданное решение, подыграв Российской Федерации. Согласно решению комитета, делегаты РФ, поддерживавшие аннексию Крыма, получили право на дальнейшую работу
По данным пресс-службы ПАСЕ, комитет рассмотрел обжалование полномочий делегации РФ из-за того, что некоторые представители были избраны на нелегальной основе в аннексированном Крыму. Кроме того, некоторые делегаты находятся в санкционных списках ЕС. В результате было принято решение, что полномочия таких делегатов должны быть ратифицированы.
В то же время, в ПАСЕ в среду, 29 января, обсудят отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам, в частности, принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.
Как ранее сообща Главред, вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.