Горбачев недоволен словами Зеленского о виновных в начале Второй мировой войне

Горбачев не согласен с Зеленским / gorby.ru

Последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что публичные слова президента Владимира Зеленского о виновниках начала Второй мировой войны являются "крайне странными".

"Для меня это крайне странное высказывание, просто поразительное. Чьим интересам оно служит? Политики и историки, которые такое говорят, оскорбляют память тех, кто отдал жизнь ради победы над фашизмом", - цитирует Горбачева РИА Новости.

По словам экс-лидера СССР, накануне 75-летия дня Победы Зеленский должен был не критиковать, а "воздать должное тем, кто вынес огромные тяготы и страдания и избавил человечество от этой чумы. У нас есть что сказать".

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Как известно, Зеленский заявил, что Советский Союз и Третий Рейх равнозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост.

Напомним, в Совете федерации РФ бурно отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

Позже спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин набросился на президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о роли СССР в начале Второй мировой войны. Российский политик обвинил главу украинского государства в стремлении "очернить совместную с РФ историю".