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"Отрекся от деда": в РФ брызжут ядом из-за попытки Зеленского "очернить общую историю"

30 января 2020, 00:55

Вячеслав Володин не на шутку разошелся и обвинил президента Украины в попытке отречься от истории.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин набросился на президента Украины Владимира Зеленского из-за его слов о роли СССР в начале Второй мировой войны. Российский политик обвинил главу украинского государства в стремлении "очернить совместную с РФ историю".

"Сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю", - цитирует Володина ТАСС.

При этом он заявил, что такие заявления перечеркивают память об истории войны.

"Это не только кощунственно, но и несправедливо, в первую очередь, по отношению к памяти их дедов и прадедов. Потому что сейчас они практически отрекаются от них", - возмутился спикер Госдумы.

Как ранее сообщал Главред, в Совете федерации РФ бурно отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

новости России СССР Владимир Зеленский Вторая мировая война Госдума РФ новости Украины
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