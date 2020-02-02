Действуют жесткие ограничения: в Китае изолировали еще один большой город

Китай заблокировал еще один город из-за распространения опасного вируса / Фото pixabay.com

Власти Китая приняли важное решение об изолировании портового города Вэньчжоу на востоке страны из-за распространения коронавируса.

Как пишет DW, Китай изолировал население портового города Вэньчжоу на востоке страны с воскресенья, 2 февраля. Отмечается, что населенный пункт расположен приблизительно в 800 километрах от Уханя, который стал эпицентром коронавируса.

В городе Вэньчжоу уже прекратил работать общественный транспорт, кинотеатры и музеи. Власти ввели жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.

Напомним, 2 февраля в китайском городе Ухань завершили строительство и комплектацию первой из двух временных больниц, предназначенных исключительно для лечения пациентов с новым типом коронавируса. Принимать больных госпиталь "Хошэньшань", рассчитанный на тысячу мест, начнет 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков.

Коронавирус в мире

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым.

Причиной вспышки стал вариант вируса из семейства коронавирусов, который раньше у людей не находили. Его обнаружили сначала у 41 пациента в Китае, а затем и у людей, прилетевших оттуда в Таиланд, Японию, Южную Корею, США и некоторые другие страны (в основном в Азии).

Инкубационный период вируса

Главред писал, что китайским ученым во время длительных исследований удалось сделать сенсационное открытие - удалось выяснить инкубационный период страшного китайского коронавируса, который всколыхнул Китай в декабре прошлого года. В научной статье, которая была опубликована в New England Journal of Medicine, китайские ученые пришли к выводу, что в среднем от заражения вирусом до появления первых симптомов проходит 5,2 дня.