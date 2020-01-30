Международная угроза: ВОЗ приняла важное решение о жутком вирусе из Китая

Коронавирус признали международной угрозой / Reuters

Китайский коронавирус нового типа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала чрезвычайной ситуацией международного значения и международной угрозой.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга в четверг, 30 января, объявил о чрезвычайной ситуация для мирового здравоохранения, передает РБК.

"По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой", - заявил Гебреисус.

При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом. Также ВОЗ предлагает временно называть китайский коронавирус "острым респираторным заболеванием 2019-nCoV".

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"Согласно рекомендации ВОЗ, временным названием болезни, вызывающей нынешнюю вспышку, должно стать "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", - говорится в докладе организации за 30 января.

Постоянное официальное название будет определено в рамках нормативного документа Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Ранее ВОЗ призвала все страны мира объединить усилия в борьбе с китайским вирусом. Напомним, эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV началась в начале зимы в Китае. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам. Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи и Шри-Ланки.

Главред уже сообщал, что китайским ученым во время длительных исследований удалось сделать сенсационное открытие - удалось выяснить инкубационный период страшного китайского коронавируса, который всколыхнул Китай в декабре прошлого года.