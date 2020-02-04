Макрон обвинил РФ в искажении истории Второй мировой войны

Макрон пообещал защитить историю Европы / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон публично высказал мнение, что Россия намеренно переписывает в свою пользу историю Второй мировой войны и беспочвенно обвиняет Польшу.

"Мы должны построить общую европейскую память. Я вижу, что в Польше есть соблазны перечеркнуть дату 1989 года. В Венгрии также существует подход к переписыванию истории XX века. Россия хотела бы по-новому интерпретировать Второй мировой войне и обвинить польскую нацию", - цитирует Макрона RMF24.

Французский лидер высказал обеспокоенность, что европейская история может быть искажена из-за пересмотра и вмешательства.

Макрон акцентировал, что не позволит внести ложные изменения в историю Европы. И пообещал предпринимать меры вне зависимости от того, какая страна посягает на реальные исторические факты.

Президент Франции высказал радикальное мнение после трансляции во время Всемирного форума памяти Холокоста подтасованного видеоряда, в котором не было упомянуто о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, а также была скрыта информация о советских преступлениях того времени.

Как ранее сообщалось, последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что публичные слова президента Владимира Зеленского о виновниках начала Второй мировой войны являются "крайне странными".

Как известно, Зеленский заявил, что Советский Союз и Третий Рейх равнозначно виновны в развязывании Второй мировой войны и в том, что нацисты устроили Холокост.

Напомним, в Совете федерации РФ бурно отреагировали на заявление президента Владимира Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.