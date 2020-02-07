"Чреват повторением": в Европарламенте предложили наказать Apple из-за Крыма

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В Европарламенте призвали наказать корпорацию Apple из-за отображения аннексированного Крыма частью Российской Федерации. По словам депутата ЕП от Литвы Пятраса Ауштрявичюса, данные действия компании неприемлемы.

"Недавно транснациональная компания Apple, руководствуясь российским законодательством, в своих приложениях Погода и Карты стала при обращении из России обозначать Крым как российскую территорию. Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами", – говорится в требовании депутата, передает RT.

Кроме этого, он указал, что компания нарушила нормы Евросоюза и международного права.

"Если транснациональные корпорации, зарегистрированные в ЕС, или корпорации, располагающие филиалами на его территории, нарушают нормы Евросоюза и международного права и соблюдают при этом сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России, какими механизмами располагает ЕС для оценки их деятельности и предотвращения нарушения с их стороны норм ЕС и международного права?" – обратился Ауштрявичюс.

Как ранее сообщал Главред, американская компания Apple в своих сервисах стала указывать аннексированный Крым как регион России.