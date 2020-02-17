"Махновщина, замешанная на фашизме": Поклонская впала в истерику из-за Слуги народа

Наталья Поклонская / УНИАН

Одиозная бывшая "прокурор" аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская в очередной раз сунула свой нос с дела украинской власти. В этот раз "няш-мяш" не понравилась новая идеология президентской партии Слуга народа - украинский центризм.

"Украине нужен миротворец — пора уже заканчивать эту "махновщину", замешанную на фашизме. Но для начала все должны сказать: "Прощай, оружие!". Чтобы развод войск в Донбассе был не фейковый, а реальный. Потом — разрешить гражданам говорить на родных языках (русском и венгерском). Неплохо бы выполнить обещание и посадить на якорную цепь свиноподобного шайтана Порошенко", - расплевалась желчью Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, на бумаге можно написать все что угодно, но от этого ничего не изменится.

"Змей-искуситель уже давно заполз в Киев... Львов не просто ненавидит Донбасс, а закидывает минами. Как это называется? Центризм? Нет. Наверное, военный нацизм", - заявила "няш-мяш".

Также она язвительно подчеркнула, что будет ждать результата и выразила надежду, что "нового Майдана не потребуется".

Как ранее сообщал Главред, в Киеве в ходе третьего этапа четвертого съезда партии Слуга народа была одобрена новая редакция устава, а также введен единый электронный реестр членства в партии