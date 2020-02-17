Гренландия займется необычным видом бизнеса из-за изменения климата

Гренландия будет продавать талую воду / фото РБК

Из-за глобального изменения климата и потепления, которое происходит в мире, Гренландия планирует заняться оригинальным видом коммерческой деятельности - страна хочет продавать талую воду.

Как пишет в понедельник, 17 февраля, Tagesspiegel, на данный момент уже было выписано 16 лицензий на экспорт талой воды, а на сегодня их получили 9 проектов. В первую очередь оригинальным видом торговли хотят попробовать заняться частные компании.

"Изменение климата способствует таянию льда. Но это также приводит к увеличению дефицита воды в мире. Талая вода была в Гренландии в больших количествах на протяжении тысячелетий. Планируется сделать из нее пользующийся спросом на рынке продукт", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, таяние льда в стране увеличилось в семь раз с 1992 по 2018 годы. Такие данные предоставила международная группа полярных исследователей. За этот период ледники Гренландии потеряли 3,8 триллиона тонн льда. Исследователи утверждают, что к концу 21 века это приведет к повышению уровня Мирового океана на 7 сантиметров.

Глабальное потепление в Украине

Ранее Главред писал, что эксперт и заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Светлана Краковская рассказала, какие выгоды может получить наша страна от глобального потепления уже в ближайшем будущем.

"В ряде регионов можно будет выращивать по два, а то и по три урожая. К тому же с каждым годом у нас становятся все более благоприятными условия для выращивания культур, которые прежде считались в Украине экзотическими. Я не говорю уже о том, что теплые зимы позволяют тратить меньше денег на отопление", — рассказала она.По мнению Краковской, глобальное потепление однозначно повлияет на уровень осадков, которые выпадают в Украине в разное время года.

Также напомним, глобальные изменения климата отразятся на погодных условиях в Украине, заявила Светлана Краковская.

По ее прогнозу, в ближайшее время, в отдельные годы зимы в Украине будут морозными и снежными, в то же время количество теплых зим станет увеличиваться. Она также предупредила, что количество осадков в Украине останется примерно на нынешнем уровне, но основная их часть будет выпадать в холодный сезон.