Россия закрыла границы для китайцев – что известно

Коронавирус в России – РФ ударила по китайцам / Reuters

Для всех граждан Китая въезд в Россию приостановлен: через российскую границу их пускать перестанут с 20 февраля.

Такое решение принял оперативный штаб по коронавирусу РФ.

Напомним, что по заявлению самого Китая, пик эпидемии коронавируса ожидается в феврале 2020.

По последним данным на 18 февраля, от коронавируса умерли 1874 человек (из них 99 – за последние сутки). Всего заразились этой инфекцией 73336 чел. (+1526). С начала эпидемии выздоровели 13053 пациентов (+1795).

Читайте такжеЗараза из посылок AliExpress: в Укрпочте рассказали о рисках с коронавирусомРанее в ВОЗ поделились обнадеживающими данными по китайскому коронавирусу. Вирус из Китая не такой смертоносный, как некоторые другие коронавирусы, сообщил гендиректор ВОЗ.