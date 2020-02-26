"Не лох": Сурков высказался о Зеленском

Владислав Сурков / facebook.com/Владислав Сурков

Бывший советник президента России Владислав Сурков, указ об увольнении которого Владимир Путин подписал 18 февраля, рассказал о своих впечатлениях об украинском лидере Владимире Зеленском.

Сурков охарактеризовал Зеленского очень лаконично.

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал экс-советник Путина в интервью порталу АК.

Как сообщал Главред, Сурков также заявил, что временно оккупированные районы Донбасса никогда не вернутся под контроль Киева.

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое [возвращение ОРДЛО под контроль Украины, - Главред] вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", - сказал он.

Кроме того, Сурков высказался и об Украине в целом: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов (…) Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет? Я, как ни странно, укрооптимист. То есть, считаю, что Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы ребята упрямые, они сделают".

Напомним, спикер президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, не знает о месте будущей работы бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, но уверен, что его талант и опыт пригодятся.