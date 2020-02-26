Про Зеленского, Донбасс и братские отношения – что наболтал Сурков

Сурков про Зеленского, упрямых хохлов и принуждение Киева к отношениям / aksakal.info

Бывший путинский "куратор Украины" Владислав Сурков, в этом месяце уволенный с поста помощника президента РФ Владимира Путина, дал первое большое интервью после увольнения.

Без скандальных высказываний, само собой, не обошлось.

"Украины нет"

"Украины нет. Есть украинство. То есть специфическое расстройство умов... Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостийна Украйна" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет или пока еще нет?" – высказался Сурков.

Про хохлов и участие России

"...Украины нет пока. Но со временем она все-таки будет. Хохлы – ребята упрямые, они сделают. Однако какая именно это будет Украина, в каких границах она будет существовать и даже, может быть, сколько будет Украин — вопросы открытые. И в решении этих вопросов России так или иначе предстоит участвовать", – пообещал "поддержку" Сурков.

Про Зеленского

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", – поделился своим мнением об украинском президенте российский политик.

Про принуждение к братским отношениям

"Украина для имперской и советской бюрократии всегда была делом хлопотным. То атаман Полуботок подведет, то западенцы к Гитлеру переметнутся. Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой", – разоткровенничался Сурков.

О Донбассе и своей фантазии

"У меня недостаточно сильное воображение, чтобы такое [возвращение ОРДЛО под контроль Украины - Главред] вообразить. Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести", – заявил Сурков.

Ранее Аваков поставил на место "отставного шовиниста" Суркова. Арсен Аваков отметил, что Украина живет не зависимо от представлений "отставного шовиниста".