В США подписали контракт на производство Javelin для Украины: что известно

Javelin для Украины / Фото Reuters

В США подписали контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны США.

Отмечается, что контракт подписан с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin, которые производят ракетные комплексы для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.

При этом сумма, которую выделили на производство Javelin для Украины и других государств, составляет 18,4 миллиона долларов. Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.

Как ранее сообщал Главред, официальный Киев в первый раз в формате прямой сделки приобрел у США крупную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin.