"Эрдоган вирус 404 привез": в парламенте Турции депутаты устроили мордобой - видео

В парламенте Турции подрались депутаты / скриншот из видео

В среду, 4 марта, в Великом национальном собрании Турции произошла массовая драка между депутатами. Обстановка резко накалилась из-за критики руководителя парламентской фракции Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации издания Milliyet, в турецком парламенте проходило закрытое заседание, на котором обсуждался сирийский вопрос. Слово взял Озкоч, который подверг критике политику президента Турции. Жесткие высказывания Озкоча возмутили депутатов возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).

Завязалась перепалка, которая переросла в ближний бой кулаками и ногами. Некоторые законодатели во время рукопашной схватки падали на пол, опрокидывая кресла.

Также стало известно, что генеральная прокуратура Анкары уже начала расследование в отношении Озкоча с формулировкой "оскорбления в адрес президента".

Отметим, видео драки активно обсуждают в соцсетях.

"Вот и Турки добрались наконец до настоящего европейского уровня парламентаризма", - добавил пользователь Сети.

"Верховная рада Турции", - добавил другой пользователь Сети.

"О, какие гарячие турецкие мужчины...в Сирию их надо послать ...пусть повоюют...может остынут чуток..", - добавил еще один пользователь Сети.

"Эрдоган вирус 404 привёз:)", - пишет еще один пользователь Сети.

Читайте также"Русские шпионы": в Турции разгромили квартиры путинских пропагандистовНапомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Турции Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в Москве 5 марта, в четверг.

"Эрдоган прибудет в Москву с визитом 5 марта, где у него запланированы переговоры с нашим президентом", — сказал Песков.