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"Экономике п*да": украинка, живущая в Италии, шокировала рассказом о карантине

10 марта 2020, 19:57

Гражданка Украины, которая проживает в Италии, сообщила страшные подробности чрезвычайных мер из-за коронавируса.

коронавирус, Канада
Украинка из Италии сообщила, что происходит в стране / Reuters

В итальянских провинциях из-за быстрого распространения жуткого китайского коронавируса, был введен карантин.

В связи с этим, украинка Екатерина Звезда, которая проживает в этой стране, сообщила о реальной ситуации, происходящей в государстве.

Как пишет РБК-Украина, власти штрафуют за необоснованное и неподтвержденное документами пересечение регионов итальянцам, а в тюрьмах начинаются бунты.

"Большинство итальянцев продолжали всё это время жить обычной жизнью: жать руку при встрече, пить кофе в баре, читать утреннюю газету и ковырять в носу. Вчера у нас забрали возможность это делать. За пересечение регионов – аресты и штрафы. Бунты в тюрьмах. Большая вероятность, что детей оставят в школах на второй год – у них просто не будет возможности догнать программу. Больницы переполнены, причина поступления зачастую далека от знаменитого вируса. Экономике страны п*да от слова совсем. Бесит, что спусковым крючком стала раздутая в СМИ паника", – пишет Звезда.

Украинка надеется, что в скором времени ситуация нормализуется.

"Я не верю в теорию всемирного заговора по уничтожению человечества, освобождению пенсионного фонда или отвлечению внимания от чего-то важного. Верю в вирус с высокой контагиозностью и преувеличенной распиаренностью. Больше, чем эти меры по закрытию границ, принимать уже нечего", – добавила девушка.

Коронавирус в Италии

Ранее Главред писал, что с 10 марта власти Италии объявили карантин в связи с коронавирусом по всей территории страны. За нарушение запретов людей будут штрафовать до 206 евро или даже лишать свободы на три месяца.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте  заявил, что карантин будет действовать до 3 апреля. В стране будут закрыты все учебные заведений,  запрещены массовые мероприятия, прекращен национальный футбольный чемпионат.

"Мы принимаем меры, которые я могу охарактеризовать как "я остаюсь дома", - сказал Конте.

На данный момент Италия - наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая. Там за последние сутки вирус COVID-2019 подхватили почти 2 тысячи человек. В целом, в Италии по состоянию на утро 10 марта заразились коронавирусом 9172 человека. Об этом свидетельствует онлайн-карта Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса. В стране зафиксированы 463 смерти от болезни.

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