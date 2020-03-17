Шнуров высказался о принадлежности Крыма

Сергей Шнуров ответил на вопрос о Крыме / instagram.com/shnurovs

Российский музыкант и политик – лидер группы Ленинград, член Партии роста Сергей Шнуров – высказался о принадлежности захваченного Россией Крыма.

Шнуров неоднозначно высказался о принадлежности полуострова в интервью российской телеведущей и продюсеру Тине Канделаки в эфире радиостанции Комсомольская правда.

Ведущая спросила политика, "Крым наш (имеется в виду, "российский" – Ред.)?". Политик не сразу ответил, выдержал небольшую паузу и озвучил устойчивое выражение: "Поживем – увидим".

Также Канделаки спросила у Шнурова, считает ли он президента РФ Владимира Путина "красавчиком". Шнуров сказал, что Путин был "красавчиком", пока не пошел в политику.

Ранее Сергей Шнуров высмеял решение Госдумы России и стремление Владимира Путина остаться на еще один президентский срок. Музыкант и политик написал, что "Путин долго думал как, Так уйди, чтобы остаться".