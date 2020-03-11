"Стране п*здец": Шнуров написал стих Путину и народу России

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров с юмором обстебал решение Госдумы и стремление Путина остаться еще на один срок в кресле президента РФ.

Сергей Шунрова написал стих, который опубликовал в Instagram, где сравнивает Путина и Сталина.

"Улыбался сжав кулак,

Пока все кружились в танце.

Путин долго думал как,

Так уйди, чтобы остаться.

"Можно не любить меня.

На всё, право, божья милость,

Но чтоб такого поменять,

Чтоб ничто не изменилось?

Конституция! Точняк!

Впишем всякой лабуды!

Избиратель наш обмяк,

Но не вижу в том беды,

Пока мы очки считаем!

Ну какое дело вам?

Мы почти равны с Китаем,

По свободам и правам.

Пойду Сталину молиться,

Хуй чего изменишь махом.

Как верёвочке не виться,

Будешь избранным Монархом", - пишет Шнуров.

Подписчики Шнурова оценили и новый стих, и решение Путина.

"Надеялся пожить при другом президенте. Надо беречь здоровье. П*здец, ребята", "Отправьте Терешкову в космос обратно", "Стране п*здец", "Уйти,чтобы остаться, я ржууу", "За тобой уже выехали", "Шлю на х...й - это девиз Сергея!!Уважаю за прямоту!А по факту это П*ЗДЕЦ Товарищи", - пишут ему в комментариях.

Ранее Сергей Шнуров пошел в политику и стал номером 1 в партии Роста России.