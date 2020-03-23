Стал известен результат тестирования Меркель на Covid-19

Немецкий лидер рада, что граждане обеспокоены состоянием ее здоровья.
Канцлер Германии Ангела Меркель прошла тестирование на коронавирус, предварительные результаты которого показали отрицательный результат.
Как пишет Der Spiegel, представитель канцлера Германии Ангелы Меркель рассказал о состоянии здоровья политика.
"Канцлер чувствует себя хорошо ... Она полностью выполняет свою работу", - заверил Штеффен Зайберт и отметил, что с коллегами Меркель связывается через Интернет, поэтому продолжает руководить государством.
По словам представителя Меркель, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Читайте такжеВ Германии впервые в истории отказались чествовать день окончания Второй мировой войны"Результат сегодняшнего теста отрицательный. Первый тест канцлера Меркель на новый вирус Covid-19 не обнаружил инфекции", - прокомментировал Штеффен Зайберт.
Канцлер строго выполняет все рекомендации врачей. Она очень радуется большому количеству пожеланий доброго здоровья, которые поступают в ее адрес и впечатлена тем, как соотечественники заботятся о ее здоровье. Меркель сейчас соблюдает карантин и ждет результатов второго теста.
Напомним, Меркель решила отправиться под домашний карантин, когда узнала, что врач, который делал ей прививку, заболел коронавирусом.
Как ранее сообщалось, Меркель пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без маски, печаток и других защитных средств, несмотря на пандемию коронавируса.