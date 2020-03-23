Стал известен результат тестирования Меркель на Covid-19

Ангела Меркель не больна коронавирусом / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель прошла тестирование на коронавирус, предварительные результаты которого показали отрицательный результат.

Как пишет Der Spiegel, представитель канцлера Германии Ангелы Меркель рассказал о состоянии здоровья политика.

"Канцлер чувствует себя хорошо ... Она полностью выполняет свою работу", - заверил Штеффен Зайберт и отметил, что с коллегами Меркель связывается через Интернет, поэтому продолжает руководить государством.

По словам представителя Меркель, ее тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Читайте такжеВ Германии впервые в истории отказались чествовать день окончания Второй мировой войны"Результат сегодняшнего теста отрицательный. Первый тест канцлера Меркель на новый вирус Covid-19 не обнаружил инфекции", - прокомментировал Штеффен Зайберт.

Канцлер строго выполняет все рекомендации врачей. Она очень радуется большому количеству пожеланий доброго здоровья, которые поступают в ее адрес и впечатлена тем, как соотечественники заботятся о ее здоровье. Меркель сейчас соблюдает карантин и ждет результатов второго теста.

Напомним, Меркель решила отправиться под домашний карантин, когда узнала, что врач, который делал ей прививку, заболел коронавирусом.

Как ранее сообщалось, Меркель пришла в местный супермаркет Hit Ullrich в Берлине без маски, печаток и других защитных средств, несмотря на пандемию коронавируса.