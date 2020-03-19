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МИД дал важные советы украинцам, которые застряли в Германии

19 марта 2020, 20:01

В МИД рассказали, как украинцам попасть на родину в условиях карантина.

МИД Украины
МИД Украины сообщили, как украицнам попасть на родину / РБК-Украина

Министерство иностранных дел дало совет украинцам, которые застряли в Германии, как вернуться на родину из-за общенационального карантина.

Как пишет пресс-служба МИД, из Германии быстрее всего и проще добраться домой можно будет авиарейсами МАУ в субботу, 21 марта и SkyUp во вторник, 24 марта.

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В МИДе также сообщили, что немецко-польская граница остается закрытой, а возможности транзитного переезда через Польшу нет.

"Из Германии в Украину есть альтернативный транспортный коридор по маршруту: по автобану А8 через Мюнхен и А1 Зальцбург, потом по территории Австрии (движение по территории Австрии возможно только через А1, другие транзитные коридоры заблокированы) в Венгрию исключительно через пункты пропуска Никелсдорф - Хедьешхалом (Nickeldorf - Hegyeshalom)", - пояснили в ведомстве.

Также отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что билеты на рейсы авиаперевозчика SkyUp для возвращения из ФРГ домой купили 782 наших граждан.

"Только что на сайте открыта продажа на новый рейс - на вторник, 24 марта. Для тех, кто не успел - поторопитесь! Параллельно прорабатываются рейсы МАУ", - написал дипломат в Twitter.

Напомним, украинские авиакомпании выполнят 47 международных перелетов для эвакуации украинцев на родину. Пассажирами на этих рейсах стали те, кто не успел вернуться в Украину до закрытия авиасообщения.

Также Главред писал, что застрявшие в Германии украинцы получили предложение вылететь в Киев или из Брюсселя за 225 долларов, или из Дюссельдорфа за 200 евро. Как пишет Strana.ua, украинцам предложили рейс PS 1146 из Брюсселя 19 марта в 20:00. По информации представителя авиакомпании МАУ  цена билета составляет 225 долларов.

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