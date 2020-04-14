Карантинный психоз: москвич настучал копам на "слишком загорелых" парней

Москвич пожаловался на двух загорелых парней во время карантина / УНИАН

Коронавирус стремительно распространяется по миру, в том числе и по территории России. В то время как россиянин рассказывает ужасные подробности о похоронах умершего от китайской хвори отца, москвич решил "настучать" копам на посетителей магазина.

Как сообщает издание Baza в своем Telegram-канале, житель Москвы сдал полиции "двух слишком загорелых" москвичей, которые "смущали окружающих своим довольным видом".

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Он пожаловался на двоих парней, которых увидел в магазине — из-за их загара он предположил, что они недавно прилетели из-за границы и не соблюдают карантин.

На место направили сотрудника полиции, однако молодых людей не удалось задержать на месте. Полицейский осмотрел магазин и расположенные рядом дворы, но так и не нашел их.

Напомним, ранее в Москве и области автомобили скорой помощи, которые везли зараженных коронавирусом, выстраивались в огромные очереди у больниц.

Как рассказал московский медик Олег Пыхтин, в больницах столицы РФ не хватает мест для инфицированных, поэтому их развозят по ближайшим медицинским учреждениям.