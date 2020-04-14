В мире выявили первый случай заражения Covid-19 от покойника

В Таиланде коронавирус убил судмедэксперта / Фото pixabay.com

В Таиланде общественность шокирована новостью о смерти судебно-медицинского эксперта, который во время работы заразился коронавирусом от мертвого человека.

Как сообщает The Daily Mail, случай заражения Covid-19 в Бангкоке считается первым в мире инфицированием от трупа.

Ученые предупреждали ранее патологоанатомов и судмедэкспертов о необходимости носить защитные костюмы, маски и очки, чтобы защититься от болезни при контакте с умершими.

Исследователи отмечают, что погибший специалист не контактировал с живыми людьми, заболевшими коронавирусом. Поэтому эксперты пришли к выводу, что он заразился от покойника, поскольку работал без необходимой защиты. Поэтому данный случай призывают принять во внимание всем медикам, которые работают с трупами больных Covid-19 людей. Им напоминают о необходимости использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, сын 75-летнего Василия Сидорова рассказал о жутких нюансах захоронения умерших в России от коронавируса.

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