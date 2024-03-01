$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

Направление средств на вооружение для Украины противоречит позиции Будапешта, заявил Петер Сийярто.

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Венгрия отказалась выделить 18 миллионов долларов на оружие для Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Венгрия не будет предоставлять 18 миллионов долларов на оружие для Украины. Вместо этого эти средства передадут вооруженным силам африканской страны Чад. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто во время своей пресс-конференции.

"Мы решили использовать эти 18 млн долларов для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", - заявил венгерский министр.

Венгрия отказалась выделять такие средства для Украины, поскольку те пошли бы на оплату вооружения, отметил глава венгерского МИД.

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Сийярто объяснил решение тем, что Будапешт якобы считает мирное решение "конфликта" в Украине приоритетным. Он добавил, что направление средств на вооружение для Украины противостоит позиции Венгрии, поэтому их направят на поддержку безопасности и стабильности в Чаде.

Кто такой Петер Сийярто? Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, Министр иностранных дел и внешней торговли с23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия. 28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

Антиукраинская позиция Венгрии

Напомним, скандально известный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует закрыть европейский аграрный рынок для украинской продукции, утверждая, что она нарушает правила и украинские фермеры получают преимущества.

Также лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои открыто заявил о намерении оккупировать Закарпатье, если Украина "упадет". Он обвинил США и Сороса в войне в Украине и выразил намерение "претендовать на Закарпатье", если государственность Украины будет под угрозой.

Кроме этого, еще в 2020 году появлялась информация о переговорах венгерского премьера Виктора Орбана с Кремлем по оккупации Закарпатья.

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