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188 тысяч: Россия потеряла огромнейшее количество оккупантов – американская разведка

21 января 2023, 18:14
Источники в американской разведке подтвердили, что среди этого количества потерь РФ есть убитые оккупанты и раненые.
Украинские военные, ВСУ, российские военные
У оккупантов огромные потери на фронте / Коллаж фото 59-я ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Российская армия пытается захватить украинские территории и убивает украинцев. При этом Кремль не жалеет своих людей и отправляет в "мясорубку" оккупантов, теряя огромное количество личного состава.

Генерал США Марк Милли заявил, что по данным американской разведки, потери армии РФ составляют более 188 тыс. оккупантов. Об этом сообщает The Sun.

В это количество входят как погибшие, так и раненые российские солдаты. Среди них есть и наемники, которые согласились воевать на стороне ЧВК "Вагнера". Стоит отметить, что Милли не захотел публично называть точную цифру погибших. Его слова изданию подтвердили американские источники.

"Это значительное увеличение по сравнению с публично оцененными 100 000 российских солдат, которые были убиты, ранены или дезертировали после вторжения в феврале прошлого года, о чем министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил в конце прошлого года", - говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что сейчас одной из самых горячих точек на фронте в Украине является Соледар и Бахмут в Донецкой области. Туда командование РФ бросает огромные силы и отправляет их "пушечным мясом" с целью штурма позиций украинских военных.

Бои за Соледар

Как сообщалось ранее, украинские военные продвигаются вперед в Донецкой области. Вблизи Бахмута ВСУ прорвали линию обороны российских оккупантов и продвинулись на 3-5 км. Захватчики пытаются захватить Соледар на Донетчине, который находится в 15 км от Бахмута.

Как свидетельствуют данные DeepState, на Бахмутском направлении в Донецкой области войска РФ продолжают сосредотачивать силы для генеральной атаки на Соледар. Отмечается, что противник пробует занять хоть какие-то позиции украинских защитников в районе н. п. Подгородное, Опытное и Клещеевка.

В британской разведке говорят, что попытки захватить Соледар объясняются планами оккупантов обойти Бахмут с севера, окружить его и разрушить украинские пути сообщения. Разведчики отмечают, что РФ вряд ли сможет сразу окружить Бахмут, ведь украинские силы сохраняют стабильную глубокую оборону и контролируют пути снабжения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что Соледар держится – туда будут переброшены дополнительные силы. Президент подчеркнул, что благодаря устойчивости Вооруженных сил в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и силы.

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