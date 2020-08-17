В Беларуси применили меры к рабочему МЗКТ, снявшему угрозы Лукашенко на телефон

У Лукашенко произошел жесткий разговор с рабочими МЗКТ / Скриншот с видео

В Минске правоохранителями был задержан рабочий Минского завода колесных тягачей Андрей Судам, который снимал на телефон словесную перепалку президента Беларуси Александра Лукашенко с сотрудниками предприятия. Позже его отпустили.

Об этом сообщает Telegram-канал Мая краіна Беларусь.

Работника завода зовут Андрей Судам. Отмечается, что именно в его адрес Лукашенко жестко бросил фразу, чтобы он убрал телефон. Инцидент произошел во время словесной перепалки президента с рабочими.

Известно, что задержанного забирали в РОВД Заводского района, однако позже его отпустили. Судам от комментариев пока отказывается. О мотивах задержания пока не сообщается.Читайте такжеЛукашенко может стать неприкосновенным: оппозиция Беларуси предложила политику сделку

Напомним, в понедельник, 17 августа, Лукашенко прибыл на МЗКТ для общения с рабочими, которые объявили забастовку и потребовали отставки президента по причине непризнания результатов Центризбиркома. Лукашенко сделал ряд заявлений и подчеркнул, что новые выборы могут пройти только в том случае, если будет принята новая Конституция государства.

По окончании его выступления работники завода скандировали ему: "Уходи", а кто-то из рабочих выкрикнул – "Застрелись, офицер". После этого между рабочими и Лукашенко произошла словесная перепалка на грани драки.