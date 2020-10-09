Алиев заявил об освобождении новых территорий в Карабахе: в Ереване ответили

Ильхам Алиев / president.az

Президент Азербайджана заявил об освобождении еще 9 населенных пунктов в в ходе боев в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента Азербайджана.

"Азербайджанская армия освободила еще несколько сел от оккупации: поселок Гадрут, села Чайлы, Йухары Гюзляк, Геразыллы, Гышлаг, Гараджалы, Эфендилер, Сулейманлы, Сур", - сказал Алиев.

Он отметил, что это историческая победа, Азербайджан продолжает освобождать исторические земли от армянской оккупации.

"Можно сказать, что каждый день с фронта приходят хорошие новости, наши офицеры и солдаты с честью исполняют боевые задачи. Помимо этого, захватив стратегические высоты, получают доступ к более выгодным позициям. Таким образом, оперативный план успешно выполняется, основываясь на современным боевых принципах. Азербайджанская армия как с точки зрения материально-технического снабжения, так и с точки боевой подготовки полностью преобладают на поле битвы", - подчеркнул Алиев.

В свою очередь в Ереване опровергли заявление Алиев о взятии Гадрута.

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook написал, что сейчас находится в Гадруте и видит там только армян.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах