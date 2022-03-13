Аплодировали стоя: невероятная встреча украинских детей в школе Италии, которая довела до слез всех

Встреча украинских детей в Италии / скриншот

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину на Запад вынуждены бежать сотни украинцев.

Украинские женщины с детьми спасаются от диктаторского режима Путина, который отдает приказы убивать мирное население.

В Европейском Союзе помогают украинским беженцам, которые добрались уже до Италии.

В Сети показали трогательные кадры, как в обычной итальянской школе встретили детей-беженцев из Украины.

Маленькие украинские школьники точно не ожидали такого приема, который растрогал до слез множество украинцев.

Детки впервые пришли в учебное заведение в новой для себя стране. На кадрах видно, что их встретили аплодисментами, с украинским флагом и шариками в желто-синих цветах.

Сколько украинцев уехали в Италию

Как отмечают итальянские СМИ, для украинцев уже выделили около 300 объектов недвижимости. Все они были конфискованы у мафиози.

В Италии украинским беженцам будут предоставлять разрешение на работу и учебу, а также доступ к медицинскому обслуживанию.

В Италию уже прибыло около 28 тысяч украинских беженцев.

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Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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