Apple опубликовала карту Украины без Крыма: разгорелся новый скандал

Apple Music / pixabay

Приложение Apple Music for Artists, которое используют исполнители для расширения аудитории, попало в скандал. В частности, на карте Украины, на которой можно просмотреть статистику, не было Крыма.

Как сообщил музыкант Макс Пташник в Facebook, это приложение создано для артистов. Он может помочь расширить аудиторию и охватить новых поклонников.

"Ох друзья, я не из тех людей кто за что-то сильно делает шума или что-то в том роде, но есть для исполнителей сервис Apple Music for Artists. Там можно посмотреть статистику и все такое. Так вот как выглядит карта Украины там. Затегайте каких-нибудь журналистов что ли. Сум", - написал артист.

Вот такую карту может каждый увидеть в профиле Apple Music for Artists.

Apple Music for Artists опубликовал карту Украины без Крыма / facebook.com/ptashnk

Кроме того, другие пользователи стали замечать такую же карту в интернет-сервисе для прослушивания музыки Spotify. В частности, на карте нет Крыма.

Реклама

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что это не допустимо.

Скандалы с картой Украины без Крыма

В июле украинское представительство компании JBL попало в политический скандал, показав карту страны без Крыма и Донбасса. После жалоб пользователей скандальную Stories убрали со страницы. Вместо нее появилось сообщение о служебном расследовании.

Позже тем месяцем на сайте Олимпийских игр опубликовали карту, где Крым отделен от Украины границей. Через некоторое время карта вообще исчезла с сайта, а затем появилась с исправлениями.

Также мы писали, что в эфире телеканала "Дом" опубликовали карту с "российским" Крымом. Главред телеканала Алексей Мацука назвал это "какой-то технической ошибкой". Впоследствии выпуск был изъят из эфира.