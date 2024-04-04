Бабушка лишила всех огромного наследства: неожиданное решение, кому все досталось

Состоятельная жительница Италии Мария Мальфатти решила завещать свое наследство в размере 5 миллионов евро не 10 племянникам, а албанской опекунке.
Как сообщает Oddity Central, Мария Мальфатти была членом одной из самых известных итальянских семей с фамилией Роверето. Женщина владела квартирами, историческим зданием в центре города и серьезными денежными суммами, которые хранились на счетах в банковских учреждениях.
На наследство претендовали племянники
Мария никогда не была замужем, детей у нее тоже не было. Но есть 10 племянников, которые намеревались получить наследство.
Кто в итоге получил наследство
Мария оставила наследство гражданке Албании – женщине, которая ухаживала за ней последние несколько лет в качестве сиделки.
Как отреагировали родственники
Они были в шоке, когда узнали, что наследство 80-летней женщины получит ее помощница. После этого связались с адвокатом и подали иск о замораживании состояния. Как полагают неудавшиеся наследники, покойная Мария якобы в старости сошла с ума.
Напомним, у женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею. Выигрыш она не получила из-за досадного совпадения.
К слову, мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен. В сообщении указывалось, что теперь ему, чтобы получить деньги, нужно сделать выбор.
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