Бабушка лишила всех огромного наследства: неожиданное решение, кому все досталось

Родственники женщины после ее смерти связались с адвокатом, подали иск о замораживании состояния и сказали, что бабушка Мария Мальфатти, дескать, сошла с ума.

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Бабушка обхитрила всех с наследством / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com (иллюстративное фото)

Состоятельная жительница Италии Мария Мальфатти решила завещать свое наследство в размере 5 миллионов евро не 10 племянникам, а албанской опекунке.

Как сообщает Oddity Central, Мария Мальфатти была членом одной из самых известных итальянских семей с фамилией Роверето. Женщина владела квартирами, историческим зданием в центре города и серьезными денежными суммами, которые хранились на счетах в банковских учреждениях.

На наследство претендовали племянники

Мария никогда не была замужем, детей у нее тоже не было. Но есть 10 племянников, которые намеревались получить наследство.

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Кто в итоге получил наследство

Мария оставила наследство гражданке Албании – женщине, которая ухаживала за ней последние несколько лет в качестве сиделки.

Как отреагировали родственники

Они были в шоке, когда узнали, что наследство 80-летней женщины получит ее помощница. После этого связались с адвокатом и подали иск о замораживании состояния. Как полагают неудавшиеся наследники, покойная Мария якобы в старости сошла с ума.

Напомним, у женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею. Выигрыш она не получила из-за досадного совпадения.

К слову, мужчина выиграл в лотерею более 39 млрд гривен. В сообщении указывалось, что теперь ему, чтобы получить деньги, нужно сделать выбор.

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