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Балтийский флот РФ деградировал из-за войны в Украине – ISW

Анна Ярославская
26 сентября 2023, 06:50 обновлено 26 сентября, 06:50
Деградация Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов РФ ограничит российские военно-морские возможности в Балтии, Арктике и Тихом океане.

Балтийский флот России
Балтийский флот РФ не может проводить широкомасштабные десантные наступательные операции / Коллаж: Главред, фото: newsib.net, nbnews.com.ua

Балтийский флот России потерпел значительную деградацию из-за войны в Украине и потерял способность проводить широкомасштабные десантные наступательные операции. Это произошло в том числе и из-за уничтожения большого десантного корабля "Минск", который был включен в состав этого флота. Об этом говорится в отчете польской разведывательной организации Rochan Consulting, на который ссылается Институт изучения войны.

У Балтийского флота РФ отсутствует возможность проводить крупные военные кампании, поскольку его десантные корабли класса "Ропуха" и 336 морская пехотная бригада были задействованы в боевых действиях на территории Украины, отмечают аналитики ISW.

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В отчете указывается, что три десантных корабля Балтийского флота были развернуты в Черном море и теперь не могут вернуться в порты постоянного базирования. В то же время 336 морская пехотная бригада понесла значительные потери в войне против Украины.

"ISW уже наблюдал за привлечением морской пехоты Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов России для различных операций в Украине. Деградация этих формирований, вероятно, еще больше ограничит российские военно-морские возможности в Балтии, Арктике и Тихом океане", - считают аналитики.

Удар ВСУ по Севастополю

Силы обороны Украины 13 сентября нанесли удар по российским оккупантам в захваченном Севастополе. Войска поразили вражеский десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". Журналисты SkyNews считают, что это первая известная атака по российской подлодке, причем с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow.

В ходе атаки сил обороны Украины на судостроительный завод в оккупированном Россией Севастополе военный корабль оккупантов "Минск" получил функциональные разрушения, а подводная лодка "Ростов на Дону" – катастрофические повреждения. Они выведены из строя на многие месяцы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко допустил, что удар ВСУ по войскам РФ в Севастополе был нанесен новой украинской дальнобойной ракетой, о которой говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В Сети опубликовали фото последствий ракетного удара по военным кораблям российских оккупантов в Севастополе.

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новости России Севастополь Черноморский флот война России и Украины
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