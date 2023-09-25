Балтийский флот теперь не может проводить крупные десантные операции - СМИ

Балтийский флот России утратил способность проводить крупномасштабные наступательные десантные операции из-за потери 3 из 4 БДК, пишет "Агентство" со ссылкой на данные Rohan Consulting.
Однако Балтийский флот способен наносить высокоточные удары большой дальности по морским и наземным целям, что показали военно-морские учения в Балтийском море "Океанский щит – 2023".
К невозможности проведения Балтийским флотом крупных десантных операций привела переброска трех из четырех больших десантных кораблей (БДК) проекта 775 в Черное море. Это - "Королев", "Минск" и "Калининград".
Эксперты констатировали высокий уровень боевой готовности российских подразделений, обслуживающих баллистические и противокорабельные ракеты, а также ПВО.
Более того, Балтийский флот все еще располагает достаточным количеством средств радиоэлектронной борьбы.
Удары по российскому флоту
Украинские военные с середины августа наносят удары по военным объектам оккупантов в Крыму. Известно, в частности, о подбитии подлодки и большого десантного корабля "Минск". СМИ писали, что во время атаки украинцы использовали британские Storm Shadow.
А 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Судя по видео, ракет, попавших в здание с генералитетом ЧФ, было не менее двух. Из-за постоянных "хлопков" оккупанты были вынуждены убирать все корабли из 13-го судоремонтного завода.
В Воздушных силах на фоне взрывов в Крыму дали совет россиянам - уезжать с полуострова.
Эксперт Иван Киричевский, в свою очередь, предположил, что это еще подготовительный этап к более масштабным ударам Украины по оккупантам в Крыму.
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