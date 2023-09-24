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РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

Яна Ставская
24 сентября 2023, 12:56 обновлено 24 сентября, 13:36
Утром 24 сентября на боевом дежурстве в Черном море находились два вражеских корабля.
РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит
ВСУ бьют по объектам оккупантов в Крыму / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Крымский ветер, Минобороны РФ

Из 13-го судоремонтного завода Черноморского флота в Севастополе оккупанты убрали все корабли, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутников.

Так, в Килен-бухте, где располагается 13-й СРЗ ЧФ, нет ни одного корабля, кроме какого-то плавсредства на входе в бухту. Аналитики предполагают, что, судя по длине, это БДК проекта 775.

видео дня

Ситуация в Черном море

По состоянию на утро 24 сентября на боевом дежурстве в Черном море находились два вражеских корабля, в Азовском - один, сообщали в ВМС Украины.

За сутки, в интересах России, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря - 30 судов, из них 5 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю - 30 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Удары по Черноморскому флоту и действия России

17 сентября появилась информация о том, что РФ отводит военные корабли от Крыма. По словам спикера УДА "Юг" Сергея Братчука, эти действия являются мерами врага по предотвращению будущих атак украинских морских дронов.

Кроме того, украинское южное командование неоднократно отмечало, что россияне используют гражданские корабли в качестве "живого щита" в Черном море.

Всего за последние несколько недель в Крыму был атакован ряд российских кораблей, в том числе подлотку и большой десантный корабль.

22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. Судя по видео, ракет, попавших в здание с генералитетом ЧФ, было не менее двух. СМИ пишут, что Украина использовала для атаки британские Storm Shadow.

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война в Украине Черное море Черноморский флот новости Крыма война России и Украины
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