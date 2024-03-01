"Бавовна" в Дзержинске: дроны могли атаковать завод, производящий взрывчатку - СМИ

Предприятие специализируется на изготовлении основных видов взрывчатых веществ и на снаряжении боеприпасов для всех родов войск Минобороны РФ.

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Завод имени Свердлова поставляет практически все виды боеприпасов оккупантам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, google.com/maps

В ночь на 1 марта в Россию снова пришла "бавовна". В городе Дзержинск Нижегородской области страны-агрессора прогремели взрывы. Предположительно, атакован завод имени Свердлова, производящий взрывчатку.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, местные жители предполагают атаку беспилотных летательных аппаратов.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), упомянутый "Завод имени Я. М. Свердлова" находится под санкциями ЕС, Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

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Предприятие специализируется на изготовлении основных видов взрывчатых веществ и смесей на их основе, а также снаряжении боеприпасов для всех родов войск Минобороны России.

Завод им. Свердлова в России / google.com/maps

Завод поставляет практически все виды боеприпасов, которые используются в ходе российской вооруженной агрессии против Украины.

Смотрите видео - Ночью в Дзержинске прогремели взрывы:

Что говорят в Минобороны РФ

В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили об "атаке c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин заявил, что на всех важных для оккупантов объектах "бавовна будет цвести".

По его словам, объекты, которые работают на Россию, являются потенциальной целью Вооруженных сил Украины. Ерин подчеркнул, что Силы обороны будут продолжать действовать активно на таких объектах.

Ранее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник прокомментировал вопрос о том, каким оружием Украина может бить по стране-агрессору РФ. По его словам, ограничений по использованию собственного оружия по территории РФ для Украины нет.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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