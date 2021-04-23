Байден отреагировал на заявление Путина в ходе саммита по климату

США рассчитывают на сотрудничество с Россией по климатическим вопросам, сказал Джо Байден.
Американский президент Джо Байден с энтузиазмом отреагировал на заявление главы РФ Владимира Путина на онлайн-саммите по климату, в рамках которого российский президент призвал все государства принять участие в кампании по борьбе с изменением климата. Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Москвой и другими странами по данному вопросу.
Как сообщает The Guardian, в ходе своего выступления на виртуальном саммите по климату в пятницу, 23 апреля, Байден положительно оценил заявление Путина по климату и назвал саммит "началом большого пути". Хозяин Белого дома считает, что США может сотрудничать с Россией и другими государствами по климатическим вопросам.Читайте такжеЖурналист сделал заявление об ультиматуме Путину от Байдена по Украине
"Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству по вопросу удаления углекислого газа. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией и другими странами в этом вопросе. Это многообещающе", - цитируют Байдена британские журналисты.
Отношения США и России
- Президент США Джо Байден 13 апреля по телефону поговорил с главой РФ Владимиром Путиным. Во время разговоры Байден заявил о поддержке Украины и призвал Путина прекратить военное давление у украинских границ. Также хозяин Белого дома предложил российскому президенту провести встречу на территории нейтрального государства в Европе.
- 15 апреля США запустили новые санкции против России. Ограничения предусматривают ряд запретов на деятельность 6 российских технологических компаний, а также 32 юридических и физических лиц. Кроме того, Штаты выслали 10 дипломатов РФ.
- 16 апреля Москва ввела ответные санкции в отношении Вашингтона. Россияне решили выслать американских дипломатов и внести высокопоставленных чиновников США в "черные списки", запретив им въезд на территорию РФ.
- В России заявили, что из-за новых санкций проведение возможной встречи Джо Байдена и Владимира Путина стало проблемным вопросом.
- Советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан позже уточнил, что встреча президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина должна состояться только при определенных условиях. Пока нельзя уверенно сказать, будет ли такое мероприятие.