Байден отреагировал на заявление Путина в ходе саммита по климату

Байден призвал все страны к совместной работе по вопросам климата / Фото Reuters

Американский президент Джо Байден с энтузиазмом отреагировал на заявление главы РФ Владимира Путина на онлайн-саммите по климату, в рамках которого российский президент призвал все государства принять участие в кампании по борьбе с изменением климата. Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Москвой и другими странами по данному вопросу.

Как сообщает The Guardian, в ходе своего выступления на виртуальном саммите по климату в пятницу, 23 апреля, Байден положительно оценил заявление Путина по климату и назвал саммит "началом большого пути". Хозяин Белого дома считает, что США может сотрудничать с Россией и другими государствами по климатическим вопросам.Читайте такжеЖурналист сделал заявление об ультиматуме Путину от Байдена по Украине

"Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству по вопросу удаления углекислого газа. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией и другими странами в этом вопросе. Это многообещающе", - цитируют Байдена британские журналисты.

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