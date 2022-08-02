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Байден подтвердил ликвидацию лидера Аль-Каиды в результате операции ЦРУ

2 августа 2022, 08:24

Лидер террористов погиб в Кабуле в результате удара БПЛА с использованием двух ракет Hellfire. Удар пришелся по балкону дома, где в находился аз-Завахири.

Айман аз-Завахири
Айман аз-Завахири ликвидирован США / Фото Justrichest.com

В субботу, 30 июля, в ходе спецоперации США ликвидировали главаря террористической группировки Аль-Каида Аймана аз-Завахири. Об этом сообщил президент США Джо Байден во время обращения к американскому народу.

Лидер террористов погиб в столице Афганистана Кабуле в результате удара с беспилотника с использованием двух ракет Hellfire. Удар пришелся по балкону дома, где в тот момент находился аз-Завахири. Никто из гражданских, в том числе семья аз-Завахири, не пострадал.

"Теперь правосудие восторжествовало, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем", – заявил Байден.

Он добавил, что ликвидацией аз-Завахири США подали четкий сигнал всем террористам.

"Независимо от того, сколько времени это займет, независимо от того, где вы прячетесь, если вы представляете угрозу для нашего народа, Соединенные Штаты найдут вас и уберут", – отметил лидер США.

Справка: 2 мая 2011 года главарь Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен американским подразделением сил специального назначения в своём доме, располагавшемся в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии. Операция, получившая название "Копьё Нептуна", была осуществлена по приказу президента Обамы. Тело покойного было перевезено в Афганистан для опознания и в течение суток после его гибели захоронено в море.

Айман аз-Завахири стал главарем террористической группировки Аль-Каида в 2011 году после ликвидации бен Ладена. В 2012 году аз-Завахири призывал мусульман к похищению жителей Запада в мусульманских странах. Также он участвовал в координации терактов в США 11 сентября 2001 года, в которых погибло около 3 тысяч людей.

Как сообщал Главред, в марте бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп заявил о том, что лучшим выходом из ситуации вокруг вторжения РФ в Украину может быть физическая ликвидация Владимира Путина.

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