В Британии предложили ликвидировать Путина и напомнили о судьбе бен Ладена

Владимир Путин / Reuters

Бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп заявил о том, что лучшим выходом из ситуации вокруг вторжения РФ в Украину может быть физическая ликвидация Владимира Путина.

"НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его от власти. Это включает в себя его убийство, хотя это вряд ли будет жизнеспособным или желательным", — цитирует его Mirror.

Отставной британский военный также предположил, что, хотя убийство может быть неприемлемым для многих людей, оно также может быть единственным способом положить конец войне и предотвратить будущие конфликты.

Он приводит примеры ликвидации Усама бен Ладена, Абу Бакр аль-Багдади и Касема Сулеймани: "Все они представляли прямую угрозу Западу. Все они были убиты, чтобы противостоять этим угрозам. Путин представляет собой постоянную и смертельную угрозу, которая останется, пока он находится в власть".

"Нашим приоритетом должна быть помощь в его устранении. Если на путинских олигархов будет оказано достаточное давление, это может привести к дворцовому перевороту", - не исключил собеседник.

Вместе с тем Кемп уверен в том, что российскому президенту должны, как минимум предъявить обвинения в военных преступлениях.

"Лучше всего было бы, если бы Путина свергли, арестовали и судили либо в России, либо в Международном уголовном суде", — сказал он.

Читайте такжеПутин сидит на стероидах: западные спецслужбы раскрыли страшный диагноз президента РФ

Справка: 2 мая 2011 года главарь Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен американским подразделением сил специального назначения в своём доме, располагавшемся в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии. Операция, получившая название "Копьё Нептуна", была осуществлена по приказу президента Обамы. Тело покойного было перевезено в Афганистан для опознания и в течение суток после его гибели захоронено в море.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки рассказали о том, что в России только президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поддерживают продолжение полномасштабного военного вторжения на территорию Украины. Внутри российского военно-политического руководства появились проблемы, все остальные выступают против продолжения так называемой спецоперации.

Читайте еще: