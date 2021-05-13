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Байден сделал заявление о ситуации с Россией и Colonial Pipeline

13 мая 2021, 21:27
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Ситуация с хакерской атакой на трубопровод отражена в отчете ФБР, сказал Джо Байден.

Джо Байден
ФБР не установила причастность Кремля к хакерской атаке на Colonial Pipeline - Байден / Фото Reuters

Власти России непричастны к хакерской атаке на топливопровод компании Colonial Pipeline. В докладе Федерального бюро расследований (ФБР) речь идет о том, что официальная Москва не имеет к этому отношения. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

В ходе брифинга по ситуации с кибератакой на Colonial Pipeline он сказал о том, что вывод о непричастности российских властей к данному инциденту следует из доклада ФБР.

"Я уверен, что правильно понял написанное в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения", - подчеркнул Джо Байден.Читайте такжеВ США из-за хакерской атаки объявили чрезвычайное положение

Ранее Байден заявлял, что у американской разведки нет данных о том, что Россия принимала участие в хакерской атаке на Colonial Pipeline. При этом политик говорил о данных относительно нахождения на территории РФ лиц, связанных с кибератакой.

Хакерская атака на Colonial Pipeline

  • Компания Colonial Pipeline – один из крупнейших трубопроводных операторов в США – 8 мая заявила о хакерской атаке, в ходе которой использовалась программа-вымогатель. Компания вынуждена была остановить работу трубопровода.
  • Как сообщал Bloomberg, из-за остановки работы топливопровода, под угрозой оказались поставки топлива на автозаправки нескольких густонаселенных американских штатов на Восточном побережье. Как полагают в агентстве, атака могла привести к максимально высокому взлету цен на бензин за последние несколько лет.
  • Источники CNN утверждали, что в кибератаках на Colonial Pipeline участвовала хакерская группировка российского происхождения DarkSide. Однако, как уточняли инсайдеры американских СМИ, в отличие от предыдущих атак, эту группировку российские власти не поддерживают.

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