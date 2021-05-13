Байден сделал заявление о ситуации с Россией и Colonial Pipeline

ФБР не установила причастность Кремля к хакерской атаке на Colonial Pipeline - Байден / Фото Reuters

Власти России непричастны к хакерской атаке на топливопровод компании Colonial Pipeline. В докладе Федерального бюро расследований (ФБР) речь идет о том, что официальная Москва не имеет к этому отношения. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

В ходе брифинга по ситуации с кибератакой на Colonial Pipeline он сказал о том, что вывод о непричастности российских властей к данному инциденту следует из доклада ФБР.

"Я уверен, что правильно понял написанное в докладе ФБР. Они говорят, что власти России к этому не имеют отношения", - подчеркнул Джо Байден.Читайте такжеВ США из-за хакерской атаки объявили чрезвычайное положение

Ранее Байден заявлял, что у американской разведки нет данных о том, что Россия принимала участие в хакерской атаке на Colonial Pipeline. При этом политик говорил о данных относительно нахождения на территории РФ лиц, связанных с кибератакой.

Хакерская атака на Colonial Pipeline