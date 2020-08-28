Байден впервые согласился на дебаты с Трампом: у "демократов" ожидают перформанс

У "демократов" неоднозначно оценили решение Байдена / Reuters

Кандидат на пост президента Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байден готов принять участие в политических дебатах с действующим главой государства Дональдом Трампом, который выдвигается на второй президентский срок.

Об этом кандидат от "демократов" Байден заявил в эфире американского телеканала MSNBC.

Политик, ранее отказывавшийся дебатировать с Трампом, на этот раз принял решение поучаствовать в дискуссии. Он обещает устроить президенту серьезную проверку.

"Я собираюсь дебатировать с ним. Я буду факт-чекером (человеком, который проверяет факты, - ред.) на сцене во время дебатов с ним", - утверждает Байден.

В рядах "демократов" не поддерживают планы Байдена по дебатам с Трампом. В частности, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Трамп во время дискуссии будет демонстрировать недостойное президента поведение.Читайте также"Украина вообще не интересна США": чего ждать Киеву в случае избрания Байдена

"(Трамп, - ред.) будет вести себя ниже уровня достоинства президентства", - полагает Пелоси.

Напомним, по данным опроса от 17 августа, Трамп за последние два месяца существенно сократил отставание от Байдена. За него были готовы проголосовать 46% американцев, за кандидата - "демократа" – 50%. Согласно опросам, проведенным в период с 19 по 25 августа, разрыв между кандидатами составляет уже 7%.