Избиения и задержания в Беларуси: в ООН сделали Минску предупреждение

В ООН обеспокоены ситуацией с нарушением прав человека в Беларуси / Фото: Reuters

Применяя светошумовые гранаты и резиновые пули против митингующих, белорусская милиция задействует чрезмерную силу и нарушает права человека в стране. Не исключено, что международное сообщество будет расследовать действия властей.

Об этом заявила глава ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Globalnews.

В частности, Бачелет осудила действия силовиков Беларуси 12 августа, заявив, что применение милицией светошумовых гранат, водометов и резиновых пуль против мирных активистов не выдерживает критики.

Она акцентировала внимание на массовых задержаниях в стране в период с 9 по 12 августа и добавила, что подобные меры нарушают права человека в Беларуси.

"Согласно сообщениям, за последние три дня было задержано около 6000 человек, включая прохожих, а также несовершеннолетних, что свидетельствует о тенденции массовых арестов, что является явным нарушением международных стандартов в области прав человека", - утверждает Бачелет.Читайте такжеВ парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление

Также она призвала официальный Минск освободить всех протестующих, которые были задержаны вопреки законодательству, и сделала призыв к расследованию незаконных действий белорусской власти, злоупотребляющей своими полномочиями.

Напомним, вчера, 11 августа, очевидцы неоднократно фиксировали факты задержаний и избиений белорусскими силовиками не только протестующих, но и случайных прохожих и журналистов.

В Европарламенте уже обратились к руководству ЕС с просьбой рассмотреть вопрос введения санкций против режима Лукашенко в связи с событиями в Беларуси.