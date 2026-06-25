Спасения от жары не будет: популярные напитки станут причиной больших проблем

Вы узнаете:
- Чтобы легче переносить тёплые ночи, советуют пересмотреть некоторые привычки
- В первую очередь рекомендуется ограничить употребление алкоголя
На фоне аномально высоких температур специалисты напоминают, что жаркая погода может серьёзно ухудшать качество ночного отдыха.
Чтобы легче переносить тёплые ночи и быстрее засыпать, эксперты советуют пересмотреть некоторые привычки, пишет Express.
В первую очередь рекомендуется ограничить употребление алкоголя и напитков с кофеином, особенно во второй половине дня. По словам специалистов, алкоголь ухудшает структуру сна, а кофеин и другие стимулирующие напитки могут способствовать обезвоживанию организма и дополнительному повышению температуры тела.
Врачи напоминают, что большинству взрослых необходимо спать от семи до девяти часов в сутки, тогда как детям и подросткам требуется ещё больше времени на восстановление. Недостаток сна может негативно отражаться на концентрации внимания, памяти, эмоциональном состоянии и работе иммунной системы.
Эксперты также советуют не менять привычный режим дня даже во время жары. Поздние ужины и смещение времени отхода ко сну способны дополнительно нарушать сон. Желательно придерживаться обычного графика питания и отдыха.
Кроме того, высокая температура заставляет организм тратить больше энергии на охлаждение, поэтому в течение дня человек может чувствовать повышенную усталость. Несмотря на это, специалисты рекомендуют избегать длительного дневного сна, поскольку он может затруднить засыпание вечером и ещё больше сбить режим.
Как сделать спальню прохладнее перед сном
Снизить ощущение жары в спальне можно с помощью простого предмета, который обычно используют зимой. Речь идет о грелке: если наполнить её холодной водой или добавить лёд, она превратится в своеобразный охлаждающий аккумулятор.
Такую грелку можно заранее положить в кровать или разместить рядом с телом во время отдыха. Постепенно она будет забирать лишнее тепло, помогая создать более комфортные условия для сна даже в жаркую ночь.
Смотрите видео - как защититься в жару:
В видео сообщается, что в большинстве регионов Украины сохранится сухая и жаркая погода.
Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины Наталья Иванченко рассказала, как легче переносить высокие температуры и снизить риски для здоровья в период сильной жары. Также эксперт дала практические рекомендации по защите организма в самые жаркие часы суток.
Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.
Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.
Читайте также:
- Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода
- Почему в самолетах нет парашютов для пассажиров: ответ удивит многих
- Бесполезная трата денег: эксперты развенчали основные мифы об охлаждении дома летом
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред